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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرية التونسية تنقذ 70 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:34 م
البحرية التونسية
البحرية التونسية
منار أحمد
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أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن البحرية التونسية تنقذ 70 مهاجرا انطلقوا من ليبيا ليل الخميس الجمعة.

وتستمر رحلات الهجرة غير الشرعية من تونس باتجاه السواحل الإيطالية، وتستمر معها الحوادث المأساوية أمس، وتمكنت البحرية التونسية من إنقاذ مهاجر قبالة سواحل الشابة شمال صفاقس، بعد أن أمضى 4 أيام في البحر، فيما لا يزال البحث جار عن 25 تونسيا آخرين.

ولا تزال القوات البحرية التونسية تبحث عن 25 تونسيا غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر باتجاه السواحل الأوروبية.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية، ليل الأربعاء 29 يوليو، في بيان، أنها تمكنت من إنقاذ شاب قبالة سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية شرقي تونس، بعد أن أمضى حوالي 4 أيام، تائها في البحر.

وأضافت الوزارة، أن "الناجي أكد أنه أبحر منذ أربعة أيام برفقة 25 تونسيا آخرين من سواحل صفاقس (جنوب)، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، غير أن المركب الذي كانوا على متنه غرق" بعد أن تعطل محركه.

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