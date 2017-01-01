الكاظمي يُحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، عن أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدًا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.وقال الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين: "أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 6 من يونيو 2021".وأضاف أن من بين "أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانًا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب".ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى "الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد".وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.وأطاحت هذه الاحتجاجات بعد شهرين من اندلاعها برئيس الحكومة السابقة، عادل عبدالمهدي.ويتمتع البرلمان العراقي بصلاحيات واسعة، فهو الذي يصوت على اختيار رئيس الوزراء ورئيس البلاد.وينص الدستور العراقي على أن العراقيين ينتخبون ممثليهم في البرلمان مرة واحدة كل أربع سنوات، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 329.وفي سياق آخر، اتهم رئيس الحكومة العراقية جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.وتابع الكاظمي: "قمنا بسلسلة من التغييرات لمنع انهيار الدولة واستعادة هيبتها"، مضيفًا "الحملة للسيطرة على المنافذ كان هدفها فرض هيبة الدولة".وشدد على رفض تحويل العراق إلى ساحة للصراع الإقليمي، متحدثًا عن أن بلاده تشهد "عبثًا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون".وقال رئيس الحكومة العراقية: "هنالك صراعات داخلية وخارجية تهدد أمن العراق واستقراره".