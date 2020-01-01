مفتي الجمهورية: عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن يوم عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية وبذل ما عند الإنسان من ماله ووقته، وبما يملك تقربًا لله عز وجل.وأضاف علام، خلال تقديم برنامج "حديث الروح"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن هذا اليوم فيه الصلاة والتكبير والذكر والعطاء للفقراء والمساكين وفيه الفرحة، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الكوثر "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2)".وفي ذات السياق، قال الدكتور شوقي علام، في مقال له تحت عنوان "عيد الأضحى ذكر لله وإحسان للخلق"، إن عيد الأضحى المبارك هو يوم الحج الأكبر، وهو ختام الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة التي تمتاز باجتماع أمات العبادة فيها بكيفية لا تتأتي في غيرها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة.وتابع: "ليس من الصدفة هذا الارتباط الوثيق بين الأعياد وبين العبادة التي فيها ذكر الله تعالى، والعمل الصالح الذي فيه نفع الأوطان والمجتمعات، فهو يحمل في طياته دلالات واضحة تحث المسلم على إصلاح نفسه، واغتنام هذا الوقت الفضيل والتعرض لهذه النفحات الإلهية بمزيد من العمل الصالح، وإتقانه والمشاركة الإيجابية في مسيرة العمران والبناء للإنسانية".