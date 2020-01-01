رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفتي الجمهورية: عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:15 م
شوقي علام
شوقي علام
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن يوم عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية وبذل ما عند الإنسان من ماله ووقته، وبما يملك تقربًا لله عز وجل.

وأضاف علام، خلال تقديم برنامج "حديث الروح"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن هذا اليوم فيه الصلاة والتكبير والذكر والعطاء للفقراء والمساكين وفيه الفرحة، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الكوثر "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2)".

وفي ذات السياق، قال الدكتور شوقي علام، في مقال له تحت عنوان "عيد الأضحى ذكر لله وإحسان للخلق"، إن عيد الأضحى المبارك هو يوم الحج الأكبر، وهو ختام الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة التي تمتاز باجتماع أمات العبادة فيها بكيفية لا تتأتي في غيرها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة.

وتابع: "ليس من الصدفة هذا الارتباط الوثيق بين الأعياد وبين العبادة التي فيها ذكر الله تعالى، والعمل الصالح الذي فيه نفع الأوطان والمجتمعات، فهو يحمل في طياته دلالات واضحة تحث المسلم على إصلاح نفسه، واغتنام هذا الوقت الفضيل والتعرض لهذه النفحات الإلهية بمزيد من العمل الصالح، وإتقانه والمشاركة الإيجابية في مسيرة العمران والبناء للإنسانية".

موضوعات متعلقة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

«غياب الكمامة».. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في ميدان التحرير (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية