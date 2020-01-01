«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

شهد ميدان التحرير وشوارع وسط البلد توافد المئات من المواطنين في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وسط أجواء احتفالية.كما شهد ميدان التحرير انتشارا واسعا من قبل الباعة الجائلين، كما قام عدد من الشباب باصطحاب مجموعة من "الاسكوتر الكهربائي"، وتأجيرها بـ٨٠ جنيها في الساعة الواحدة.وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قد قرر إغلاق الشواطئ والحدائق العامة أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.