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محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كتب ممتعة للقراءة فى إجازة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:09 م
كتب ممتعة للقراءة
كتب ممتعة للقراءة
غادة موسى
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يفضل البعض عدم الخروج من المنزل أولى أيام عيد الأضحى، تجنبًا للزحام، لذا يفضلون استغلال إجازة العيد في قراءة الكتب الممتعة وسط أجواء عائلية دافئة.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من الكتب الممتعة لقراءتها فى إجازة العيد.

كيفية وقف القلق والبدء في العيش

هذا الكتاب مؤلفه "ديل كارنيجي"، ويحتوي الكتاب على مجموعة من التساؤلات، أبرزها ما هو شعورك إذا ألقيت في غرفة التعذيب؟ هل تقلق؟، أم سيكون هناك طريقة للتعامل مع تلك المخاوف.

الذكاء العاطفي
الكتاب لـ دانيال غولمان، يتحدث عن كيفية ممارسة الذكاء العاطفي خلال يومنا وبتجاربنا حتى لا تسيطر عواطفنا علينا بشكل تام ويتساءل هل تعيقنا عواطفنا؟ هل نفعل ما هو أفضل إذا تمت إزالة عواطفنا وأصبحنا غير مؤثرين، مخلوقات منطقية؟

مسك التل
ومن أجواء الكتاب: ماذا يحدث لو أن في حياتك العادية وجدت نفسك تخطو إلى عالم مختلف؟ ماذا يحدث لو سقطت بضعة حيطان فتجاوزت الأزمنة؟ متى يبطئ الزمن ومتى تتصاعد سرعته ومتى يقرر أن يلملم أشياءه ويرحل؟ هل هناك موت؟ كيف نخلق لأنفسنا إيمانًا جديرًا بالحياة؟

الخيميائي
وهى رواية للكاتب لباولو كويلو، تعبر عن قصة رمزية نشرت لأول مرة عام 1988، تسرد هذه الرواية قصة الراعي الإسباني الشاب سنتياجو، في رحلته لتحقيق حلم له تكرر أكثر من مرة أثناء نومه، والذي تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات بمصر، ومنها يقابل في رحلته الإثارة، الفرص، الذل، الحظ والحب. ويفهم الحياة من منظور آخر.

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