في أول أيام العيد.. غرق 4 مواطنين بـ«نيل قنا»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، 4 جثث بعد غرقهم في مياه النيل، أثناء احتفالهم بعيد الأضحى على طريقتهم الخاصة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع سمير محمد سمير صابر 18 عامًا، غرقا في مياه النيل، بمركز قوص بجنوب المحافظة، وفي قرية السماينة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، لقي إبراهيم محمد إبراهيم مصرعه، غرقًا في ترعة، وتم نقله لمشرحة مستشفى بهجورة.أما في منطقة العزيزية، التابعة لدائرة مركز دشنا، لقي محمد سمير، 14 عامًا، مصرعه غرقًا في النيل، وتم نقله لمشرحة المستشفى، وجاءت الحالة الرابعة في منطقة الخزان مركز أبوتشت، بمصرع شاب تم انتشال جثته ونقله لمشرحة المستشفى.وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.