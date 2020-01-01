بالساعة.. إليسا تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بشكل نهائي من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت إليسا، على حسابها الرسمي: "ألبوم صاحبة رأي رح يصدر بكرا الساعة ٤ حصريًا على ديزر، والساعة ٦ على صفحة روتانا على يوتيوب- صاحبة رأي"، وهو ما جعل جمهورها يتفاعل معها.يذكر أن إليسا، انتهت من كل تفاصيله من حيث أعمال المكساج الخاصة والأعمال التي استقرت عليها لوضعها في الألبوم، حيث تتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين على مستوى العالم العربي ومنهم محمد رحيم وغيره.وكانت أصالة، طرحت قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية "صاحبة رأي"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك للترويج للألبوم الجديد.