سوريا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 757 حالة.وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات 43، وشفاء 8 حالات ليصبح إجمالي عدد المتعافين 237 حالة.