إنجي خطاب تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال (صورة)

شاركت الفنانة إنجى خطاب، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت إنجى بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشيرت أبيض مميز، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.كما شاركت أيضا في مسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.وعُرض لها مؤخرًا مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.