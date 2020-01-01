«التموين»: غدًا استئناف الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل لـ60%

قال المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن أول أيام العيد تحصل المحلات التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي على إجازة مؤقتة نظرا لقضاء المواطنين والمستهلكين إجازة العيد في التنزه والزيارات، لافتا إلى أن موعد عمل الأوكازيون يستمر لمدة شهر، على أن يسمح لكل محل المشاركة لمدة ١٤ يوما.وأضاف مخيمر، لـ"الدستور"، أنه بدءا من غدٍ السبت سيتم استئناف عمل الأوكازيون الصيفي بتخفيضات من 5% إلى 60%، ويتم تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل غرفة العمليات لمتابعة المحلات المشتركة في الأوكازيون والتأكد من التزام المحلات التجارية بوضع الأسعار المخفضة على السلع وجودة المنتجات، والتأكد من وجود تراخيص ومستندات وأوراق تؤكد على مصدرها.