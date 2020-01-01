«السياحة والمصايف» تشن حملات على شواطئ الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الجمعة، حملة للمرور على جميع شواطئ الإسكندرية، بداية من شاطئ أبي قير شرقًا وحتي أبوتلات غربًا، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالالتزام بتنفيذ قرارات الحظر الصادرة بشأن استمرار إغلاق الشواطئ.وتلاحظ خلال الحملة، التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث شهدت الشواطئ اليوم خلوها من المواطنين أو محاولات للنزول إلى المياه.وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين استمرار الالتزام بتلك التعليمات حرصًا علي سلامة الجميع.وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى، وشدد اللواء محمد الشريف على مسئولي السياحة والمصايف، والأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى، واستمرار تكثيف الحملات اليومية على مدار الـ٢٤ ساعة لمنع أي تجمعات بها.