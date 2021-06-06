6 يونيو 2021.. إجراء الانتخابات العراقية المبكرة
الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:48 م
الشيماء زيدانطباعة
أكد رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي، سعيه لإجراء انتخابات تشريعية ونزيهة، قائلا: "سيكون 6 يونيو 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة".
وتابع "الكاظمي"، خلال خطابه في بغداد، الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراعات الداخلية والخارجية تهدد أمن العراق واستقراره، مؤكدا: "نعمل على عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".
وأضاف: "سنحيل كل من تورط في سفك دماء العراقيين إلى القضاء"، مشيرًا إلى أن هناك جهات تحاول إغراق العراق في الفوضى والفساد بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.
وتابع "الكاظمي"، خلال خطابه في بغداد، الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراعات الداخلية والخارجية تهدد أمن العراق واستقراره، مؤكدا: "نعمل على عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".
وأضاف: "سنحيل كل من تورط في سفك دماء العراقيين إلى القضاء"، مشيرًا إلى أن هناك جهات تحاول إغراق العراق في الفوضى والفساد بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.