6 يونيو 2021.. إجراء الانتخابات العراقية المبكرة

أكد رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي، سعيه لإجراء انتخابات تشريعية ونزيهة، قائلا: "سيكون 6 يونيو 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة".وتابع "الكاظمي"، خلال خطابه في بغداد، الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراعات الداخلية والخارجية تهدد أمن العراق واستقراره، مؤكدا: "نعمل على عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".وأضاف: "سنحيل كل من تورط في سفك دماء العراقيين إلى القضاء"، مشيرًا إلى أن هناك جهات تحاول إغراق العراق في الفوضى والفساد بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.