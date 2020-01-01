الصحة المغربية: تسجيل 1063 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ألف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24 ألفا و322 حالة.وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية، بأنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 353 حالة، كما تم تسجيل 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17 ألفا و658 شخصا.