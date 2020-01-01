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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حماية المستهلك: سنقيّم تجربة سيارات الضبطية القضائية في 4 محافظات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:42 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج
صلاح عامر
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بدأ جهاز حماية المستهلك، تنفيذ أول تجربة تمركز السبارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك في ٤ محافظات عمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بخطوط سير لكل سيارة تحمل أرقام الهاتف المحمول في حال طلبها واستدعائها من جانب المستهلكين.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لأول مرة يتم تنفيذ تجربة تمركز سيارات الضبطية القضائية في أماكن محددة علي سبيل المثال في شارع التحرير بالدقي وميدان هشام بركات في مصر الجديدة ودوران شبرا بالقليوبية ومحطة مصر بالإسكندرية وفي المدن الجديدة مثل العبور والشروق والشيخ زايد، لتلقي الشكاوي من المستهلكين والعمل على حلها بجانب المرور على الأسواق وضبط السلع المنتهية الصلاحية والسلع المغشوشة أو أي مشاكل أخرى تخص المستهلكين في الخدمات أو السلع المعمرة أو السيارات أو الهاتف المحمول.

وأضاف أنه في حال نجاح التجربة بعد انتهاء فترة أيام العيد سيتم تعميمها بعد التقييم، وسيتم زيادة السيارات للانتشار في الأسواق المحلية لحماية المستهلك من أي أضرار أو استغلال واسترجاع حقه طبقا للقانون حماية المستهلك الجديد.

وتابع أن جهاز حماية المستهلك يتلقى الشكاوي من المستهلكين من خلال الواتس آب والموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف المحمول والبريد الإلكتروني.

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