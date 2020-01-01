البابا تواضروس ينعى سكرتير لجنة شئون كهنة الوجه القبلي

رحل اليوم الأب الوقور القمص أبرآم القمص سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار فام الجندي بأبنوب التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وسكرتير لجنة شئون الكهنة لقطاع الوجه القبلي.والقمص أبرآم يبلغ من العمر ما يقرب ٥٦ عامًا، حيث ولد في أول يناير عام ١٩٦٥، ودُعِي إلى خدمة الكهنوت منذ ٣١ سنة، وسيم بيد نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية الحالي يوم ٢٥ أغسطس ١٩٨٩. ونال رتبة القمصية يوم ٨ نوفمبر ٢٠٠٤.وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، حيث سيصلي الصلوات نيافة الأنبا لوكاس وعدد محدود من كهنة الإيبارشية إلى جانب أسرته، نظرًا للظروف الحالية.وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص أبرآم القمص سمعان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.