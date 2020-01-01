مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى أمام شركة النصر التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء مدحت هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمصرع شخصين وإصابة الثالث، كانوا يستقلون دراجة نارية، واصطدمت بسيارة ملاكى حال مرورها من أمام شركة النصر.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمد على بدير، سامح مجدى مالكى محال بقالة، متأثرين بجروحهم وإصابة سامح فتحى الدسوقى بكسور وجروح فى الجسد فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة.وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوى، لاستخراج تصريح بدفنهم، ونقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة.