أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

"بحبك يا شبرا، بحبك صحيح، يا موال وأوبرا وعامي وفصيح، ياجامعة محمد وعبد المسيح، على بسطة واحدة بحبك صحيح، كتب هذه الكلمات الشاعر صلاح فايز أثناء وجوده مع الفنان محرم فؤاد الاستديو وهو يقوم بتوزيع ست أغنيات من أغانيه القديمة، وذلك عام 1998.وتحدث الفنان محرم فؤاد عن هذه الأغنية للـ"الجمهورية" عام 1998، وقال إن ما دفعه لغنائها هي أنها تتكلم عن الوحدة الوطنية، فهو المولود في حي "بولاق" وعاش حياته في شبرا وتنقل بين أحيائها وارتبط بها، بالإضافة إلى الوحدة الوطنية التي كان يهتم بها حسني مبارك وقتها لوأد الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.كما أشار "محرم" إلى وجود العديد من الشخصيات الفنية والثقافية والسياسية في شبرا.وظهرت أغنيات أخرى روجت للأحياء الشعبية لعراقتها وقيمتها الفنية والأثرية، فكتب الشاعر الراحل صلاح جاهين أغنية "ما أقدرش على كده ومقام السيدة"، وأشارت الأغنية لمقام السيدة زينب، الموجود في الحي العريق "السيدة زينب"، بالإضافة إلى وجود الشوارع الشهيرة بالحي مثل سلامة، قدري، مراسينا، وبعض المناطق الأثرية مثل قبة سنجر، سبيل يوسف بك.كما غنت الفنانة اللبنانية "من الموسكي لسوق الحميدية" عام 1958 وقت قيام الوحدة بين مصر وسوريا، من تأليف الشاعر مرسي جميل عزيز، وألحان الراحل فريد الأطرش.و"سوق الحميدية" من أشهر أسواق دمش في سوريا، ومن الأماكن الأكثر جمالًا ويصفها المؤرخون بأنها درة الأسواق وأجمالها، أما "الموسكي" فهو من أهم أحياء القاهرة وأعرقها، وسمى نسبة إلى الأمير عز الدين "مؤسك".