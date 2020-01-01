تعرف على المستندات المطلوبة للمقبولين بمرحلة رياض الأطفال

تستعد مديريات التربية والتعليم لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تقديمات رياض الأطفال بالعام الدراسي 2020- 2021، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" الأوراق المطلوبة في ملف التقديم لرياض الأطفال في حالة قبول الطفل في التنسيقات.يوزع ملف التقديم بالكامل في مراكز التقديم لرياض الأطفال بالمدارس بمبلغ رمزي، ويرفق ولي الأمر بداخله محتويات الملف كالتالي:1- طوابع بقيمة 270 قرشا+ طابع تعليم فئة (1جنيه)+ طابع مهن تعليمية فئة (1 جنيه)+طوابع( 70 قرش) يلصق على الطلب.2- ملف بلاستيك + حافظة بلاستيك + (5) مظروف أبيض فارغ موجوده بداخل الملف المحتوى (١،٢) موجودين بداخل الملف عند شراءه باقي المحتويات التاليه يقوم بإرفاقها ولي الأمر بالملف.3- ٢ أو واحدة شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل مختومة بختم النسر ويجب أن يكون عليها طابع مواليد بجنيه + (5 صور منها أو أقل في بعض المدارس)، بالإضافة لصورة شهادة الميلاد الأصلية والأصل للإطلاع على التطعيمات.4- (6 أو 8) صور شخصية للطفل أو اكثر حسب طلبات المدرسة الملتحق بها ويكتب اسم الطفل خلف كل صورة.5- صورة بطاقة ولي الأمر وتكون عائلية وحديثة وسارية وإذا لم تكن عائلية يرفق صورة قسيمة الزواج مع صورة البطاقة. بينما في حالة الطلاق أو الوفاة أو السفر لولى الأمر يجب إحضار صورة بطاقة من يكفل الطفل ويلزم في هذه الحالة وجود ولايه تعليمية في حاله الأم المطلقة أو الأرملة، أو وجود توكيل تعليم في حالة سفر الأب مع صورة جواز السفر.6- صورة بطاقة والدة الطفل.7- إرفاق ما يفيد إقامة والد الطفل فى النطاق الجغرافي للمدرسة (المربع السكني).8- (إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل) أو عقد إيجار موثق بإثبات تاريخ مع صورة إيصال كهرباء حديث.9- بالنسبة لمن لهم إخوات بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف (خاص بالمحافظات التي قمت فيها بالتقديم الورقي وليس الالكتروني )10- البطاقة الصحية مختومة بختم التأمين الصحي من مكاتب الصحة التابعه للمدرسة يلصق عليها طوابع من مكتب الصحة حسب سن الطفل ويتم استلامها بالرقم القومي لإحدى الوالدين ويتراوح سعر الطوابع حسب السن من ٦٥ جنيها إلى ٨٥ جنيها تقريبا. مرفق صورة البطاقة الصحية ورسوم البطاقة حسب السن بداخل الموضوع11– ضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية لإجراء الاختبار الشخصي للقبول.12- طباعة جواب الترشح للمدرسة من موقع المديرية على النت وإرفاقه مع الملف13- لا يعتبر قبول الطفل نهائي إلا بعد استيفاء الاوراق المطلوبه ودفع المصروفات بالكامل وإلا وقتها يعتبر التقديم لاغي ويسقط حق الطفل في التقديمجميع هذه الطلبات تختلف من مدرسة لأخرى يرجى مراجعة المدرسة المتقدم إليها لمعرفة الطلبات كاملة مع العلم فترة السماح للتقديم ودفع المصروفات خلال 15 يوما فقط من تاريخ إعلان التنسيق.