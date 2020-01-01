روسيا: طائرة مقاتلة من طراز سوخوي تعترض طائرة تجسس أمريكية
الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:49 م
منار أحمدطباعة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود.
وكانت قد أعلنت روسيا أمس، أن مقاتلة روسية من طراز سو-27 قامت بالتحليق فوق مياه البحر الأسود لاعتراض هدفين جويين كانا يقتربان من الحدود الروسية، بحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكانت قد أعلنت روسيا أمس، أن مقاتلة روسية من طراز سو-27 قامت بالتحليق فوق مياه البحر الأسود لاعتراض هدفين جويين كانا يقتربان من الحدود الروسية، بحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.