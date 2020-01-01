خالد صلاح: لم نستطع إنقاذ الصحافة الورقية بمنطق وفلسفة جديدة

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مصر من بعد الثورة المعلوماتية واستخدام الإنترنت والصحف الإلكترونية تأثرت فيما يتعلق بالإقبال على الصحف الورقية.وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن طبعات الصحف في مصر كانت تصل إلى 2 مليون نسخة يوميًا، لكن اليوم أصبح مجموع ما يتم طبعه لكل الصحف أقل من 300 ألف نسخة يوميًا.وأكد أن القراء لم يعزفوا عن القراءة في حد ذاتها، ولكنهم عزفوا عن القراءة الورقية في ظل استخدام القراءة الرقمية، خاصة بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها صناعة الهواتف الذكية المحمولة، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول له دور كبير جدًا في التأثير على الصحافة الورقية، خاصة مع انتشار الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية.وتابع: "لم نستطع كغرف إخبارية عالمية ومحلية إنقاذ الصحافة الورقية بمنطق وفلسفة جديدة"، مضيفًا: وصلنا لدرجة من الإتاحة المعلوماتية للصح والباطل أكثر من خيالنا، ده فيه رؤساء دول بيشتموا رؤساء دول على تويتر، وفنانات بيتجوزوا ويتطلقوا ع الهواء، وبنشوفهم في غرف نومهم وفي المطبخ وفي كل حتة، لذلك الصحافة الورقية لا تستطيع مواكبة ما يحدث في الـ"أونلاين".