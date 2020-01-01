ضبط أحد المتهمين بحبس عامل وتقييده بسلسلة حديدية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبى واقعة إيثاق أحد الأشخاص بسلسلة حديدية واقتياده لداخل غرفة مغلقة عقب تداول تلك الواقعة خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".وتبين أن المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وقد أمكن ضبط أحد المتهمين "له معلومات جنائية"، وبحوزته (طبنجة – 2خزينه - 14 طلقة نارية) وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين بدافع الانتقام من المجنى عليه لاعتقادهم باشتراكه فى إحداث إصابه شقيق أحدهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.