الداخلية السعودية: استمرار فرض الطوق الأمني حول المشاعر

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عن استمرار فرض الطوق الأمني حول المشاعر، وفقا لقناة العربية الإخبارية.استقر ضيوف الرحمن في منى، مساء الجمعة، بعد أدائهم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وشهد الحرم المكي تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بعد الطواف، فيما أكدت وزارة الصحة السعودية خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا في ثالث أيام الحج.وفي وقت سابق، توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.وقدّمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة، ليبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة في منى اليوم.