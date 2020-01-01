ضبط محلات جزارة مخالفة بمنيا القمح

شن محمود المرسي رئيس مجلس مدينة منيا القمح، جولة تفقدية لمحلات الجزارة للتأكد من التزام محلات الجزارة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بقرارات الدولة برفقة مدير الإدارة البيطرية لاتخاذ الوقاية اللازمة بالمجازر، وإلزام الجزارين بارتداء الكمامات والقفازات وإجراء عملية التطهير والتعقيم ونقل المخالفات الملاحية عن المجزرة يوميا حفاظا علي البيئة ومنع التلوث.وتم ضبط بعض المخالفات من أصحاب المحلات، وتم تحرير المحاضر القانونية، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وتغريم أصحاب المحلات خمسة آلاف جنية قيمة الغرامة بناء على تعليمات محافظ الشرقية.ويهيب مجلس مدينة منيا القمح بالمواطنين الراغبين بذبح الأضاحي، التوجه إلى المجزر الخاص بالمدينة لذبح أضحياتهم بالمجان تحت إشراف الأطباء البيطريين.