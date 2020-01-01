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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ دمياط يزور دور الأيتام في أول أيام عيد الأضحى (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:33 م
دور الأيتام
دور الأيتام
حسام فهمي
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زار الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددا من دور الرعاية ومؤسسات تربية البنين والبنات بالمحافظة لمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالهم بالعيد، وللاطمئنان على الخدمات المقدمة للأطفال، وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجاتهم، رافقه خلال الزيارة حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ نائب محافظ دمياط، زيارته بتفقد دار ضيافة البنين بمدينة كفرالبطيخ، ودار ضيافة البنات بدمياط الجديدة، ومؤسسة البنات بدمياط، مختتمًا زيارته بتفقد مؤسسة بنين فارسكور، حيث رافقه خلال الزيارة حسن الأسمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تربية البنين بفارسكور، وميادة أبوالسعود، مدير المؤسسة، واطمأن على الخدمات المقدمة مقدمًا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية وتوفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائمًا.

وأعرب الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر أي جهد في تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، لافتًا إلى التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة للأطفال الأيتام والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام
دور الأيتام

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