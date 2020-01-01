رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انهيار سقف عقار بمنطقة الأزبكية دون وقوع إصابات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:30 م
انهيار سقف عقار
انهيار سقف عقار
هدير مصطفي
طباعة
انهار سقف عقار بمنطقة الأزبكية دون وقوع إصابات، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بالعقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار سقف غرفة بشقة بالدور الرابع وسقف نفس الغرفة بالدور الثالث فوق الأرضى بالعقار نفسه.

كما تبين عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما تم إخلاء العقار من السكان لحين قيام اللجنة المختصة بمعاينته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

شعراوى: توجيهات بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ«البوركينى»

«مباحث».. لحظة هروب مصلين أقاموا صلاة العيد في الشارع (فيديو)

«الوطنية للإعلام»: فتح تحقيق في واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسى عن 770 من نزلاء السجون

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

فريد شوقى يروى «1»: كيف تزوجت هدى سلطان؟

نجم الساعة

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

منوعات

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

انتشار أمني مكثف بكورنيش وقصر النيل في أول أيام العيد (صور)

سعيد علي يكتب: لماذا يكره فايلر صالح جمعة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية