انهيار سقف عقار بمنطقة الأزبكية دون وقوع إصابات

انهار سقف عقار بمنطقة الأزبكية دون وقوع إصابات، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بالعقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار سقف غرفة بشقة بالدور الرابع وسقف نفس الغرفة بالدور الثالث فوق الأرضى بالعقار نفسه.كما تبين عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما تم إخلاء العقار من السكان لحين قيام اللجنة المختصة بمعاينته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.