«عاجزة عن الشكر».. تحسن حالة علياء عساف بالمستشفى (صورة)

نشرت الفنانة الشابة علياء عساف، صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.وأعلنت عساف من خلال الصورة عن تعرضها لوعكة صحية وتعافيها، معربة عن سعادتها بكل الرسائل التي وصلتها من جمهورها وأصدقائها مثلت حبا ودعما لها في هذا الوقت الصعب، مشيرة إلى أنها عاجزة عن شكرهم بسبب هذه الوقفة التي عبروا عنها بأبسط الكلمات وتمنت لهم عيدا سعيدا.يذكر أن آخر أعمال علياء عساف كان مسلسل "بحر" مع النجم ماجد المصري ودياب وعبد الرحمن أبو زهرة ونورهان الذي عرض خلال العام الماضي والذي قدمت فيه دورا في المسلسل الصعيدي.