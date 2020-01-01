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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق طبى ينجح في إنقاذ حياة مسنة مصابة بكورونا في سوهاج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:27 م
فريق طبى
فريق طبى
محمود عبد العال
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نجح فريق من قسم الجهاز الهضمى والكبد بمركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة سوهاج، في إنقاذ حياة مسنة مصابة بفيروس كورونا ولها تاريخ مرضي، حيث إنها مصابة بفيروس سى وتليف كبدى، وتبين من المنظار وجود دوالي بالمريء، وتم عمل ربط لدوالي المريء.

من جانبه؛ أشار بيان لمديرية الشئون الصحة والسكان بسوهاج، برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المريضة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وتم حجزها نظرا لإصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، وأثناء ذلك عانت من قيء دموي ونزيف شرجى، بالإضافة إلى أنها تعانى من تليف كبدى، وتم استدعاء فريق طبى مكون من الدكتور بهجت ثابت، إخصائى المناظير، والدكتور طارق منصور، إخصائى المناظير، والدكتور جوزيف نشأت، إخصائي التخدير، والممرضة آية فراج، وتم عمل ربط لدوالي المريء عن طريق المنظار وتم إيقاف النزيف.

وتمت السيطرة على الحالة المرضية للسيدة المسنة وحالتها العامة مستقرة، وتم التصريح بخروج المريضة واستكمال العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا كوفيد 19.
فريق طبى
الفريق الطبى
فريق طبى
فريق طبى
الفريق الطبى
فريق طبى

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