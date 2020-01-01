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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية خلال استقباله وفدًا كنسيًا: أعياد المصريين واحدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:23 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا مقار، أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والقس وائل نشأت، راعي الطائفة الإنجيلية، والوفد الكنسي المرافق لهم، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وعلي الصناديلي، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان،  لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الشرقية، عن شكره وامتنانه لزيارة الأخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

وقال المحافظ: "أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور، فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا".
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

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