الرئيس الموريتاني يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع نظيره الفلسطيني

تبادل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الغزواني، اليوم الجمعة من نظيره الفلسطيني، الذي هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت الإذاعة الموريتانية.وأعرب الرئيس الموريتاني خلال الاتصال عن تهانئه الحارة لأخيه الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى، وعن صادق تمنياته للشعب الفلسطيني الشقيق بدوام النماء والتقدم، وعن دعم موريتانيا المطلق للشعب الفلسطينى في نضاله المشروع من أجل استعادة أراضيه المغتصبة وإرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.كما بحث الرئيسان علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.