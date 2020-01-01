مصرع وإصابة 51 شخصا في حادث قطار بالبرتغال

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب 50 آخرون بجروح متفاوتة جراء تصادم قطار سريع في وسط البرتغال.ونقلت قناة روسية، عن مصادر محلية قولها، إن الحادث نجم عن اصطدام قطار سريع بآلة صيانة بالقرب من مدينة "قلمرية" الواقعة وسط البلاد، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.