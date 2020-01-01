أسباب تحذير الصحة العالمية من التلامس

علّق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تحذير الصحة العالمية من التلامس في عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الحديث حول وجود موجة ثانية من فيروس كورونا سوف تجتاح العالم.وقال "عودة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدأت ترتفع خاصة بعد شهر يونيو الماضي.وأشار إلى أن 40% من الإصابات الجديدة في الدول التي تعافت من الفيروس، كانت قادمة من الواقع، ووصلت الإصابات الجديدة في إيطاليا إلى 80%، وهي إصابات قادمة من دول خارجية.وأكد، أن فتح الدول المتعافية لحدودها أمر في غاية الخطورة، وما حدث في إيطاليا خير دليل، موضحًا أن الفيروس لم ينتهِ بعد وهو في أخطر مراحله، ولا بد من الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية.