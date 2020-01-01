انتشار أمني مكثف بكورنيش وقصر النيل في أول أيام العيد (صور)

شهدت منطقة كورنيش النيل وكوبري قصر النيل بالقاهرة، انتشارا مكثفا من قبل قوات الأمن في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع تجمع المواطنين على شواطئ النهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما توقفت حركة المراكب النيلية ووضع حواجز أمنية أمام الممرات المخصصة لركوب الأتوبيس النهري.وقال مصدر أمني إن هذه الإجراءات مستمرة حتى اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.