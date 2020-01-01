هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء (صورة)

شاركت الفنانة هنادي مهنى، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام بصورة جديدة لها.وظهرت هنادى بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا جذابا باللون الأبيض مع شعر منسدل بطريقة مميزة، واعتمدت هنادي مكياج ناعم زادها جمالًا وجاذبية.وعلقت هنادى مهنى قائلة " كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم"يذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد."خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.