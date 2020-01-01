البيت الأبيض يندد بإرجاء الانتخابات في هونج كونج

ندد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بإرجاء الانتخابات التشريعية في هونج كونج بسبب الأزمة الوبائية، معتبرًا أنّ هذا القرار يضعف "المسار الديمقراطي".وقالت المتحدثة كايلي ماكيناني "نندد بقرار حكومة هونج كونج إرجاء الانتخابات التشريعية عامًا".واعتبر البيت الأبيض أنّ هذا القرار "هو الأخير في لائحة طويلة من التعهدات التي لم تلتزم بها بكين التي كانت وعدت بالحكم الذاتي (في هونج كونج) واحترام حريات السكان".