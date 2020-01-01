كوريا الجنوبية تبحث مع 6 دول سبل استئناف الأنشطة الاقتصادية

بحث النائب الثاني لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية لي تيه- هو، اليوم الجمعة، مع نظرائه في ست دول؛ وهي الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند وفيتنام، سبل استئناف الأنشطة الاقتصادية، وذلك خلال اتصال هاتفي عقدت بهدف بحث سبل الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ويجري نواب وزراء الخارجية للدول السبع مشاورات هاتفية بصورة منتظمة منذ يوم 20 من شهر مارس، وتعتبر مشاورة اليوم الجولة الحادية عشرة من نوعها.. وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.وخلال المشاورة، تبادل نواب وزراء الخارجية آراءهم حول سبل تعزيز التعاون الإقليمي واستئناف الأنشطة الاقتصادية، واستئناف الرحلات الدولية، وتطوير اللقاحات والأدوية وتوزيعها بشكل مستقر.بالإضافة إلى ذلك، اتفق المشاركون في المشاورات على أن التواصل والتعاون الوثيق بين دول المنطقة مهم في الوقت الذي تصبح فيه جائحة "كوفيد- 19" وتبعاتها أزمة طويلة الأمد، وأكدوا كذلك على مواصلة عقد مشاورات في المستقبل.