هند عبدالحليم تهنئ جمهورها بعيد الأضحى (صورة)

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بصورة جديدة لها.وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة صيفية ناعمة على شاطئ البحر خلال قضاء إجازة العيد، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة، واعتمدت مكياجا بسيطا أبرز من جمالها.وعلقت الفنانة هند عبدالحليم على الصورة، قائلة: "كل سنة وانتو طيبين، عيد أضحى سعيد".يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.