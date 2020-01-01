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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: اقتراح أمريكي بوضع سجناء طالبان في إقامة منزلية جبرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:34 م
سجناء طالبان
سجناء طالبان
منار أحمد
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قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا بوضع سجناء طالبان في إقامة منزلية جبرية لتسهيل المحادثات، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي غصون ذلك، بدد الرئيس الأفغاني أشرف غني الجمعة الآمال ببدء مفاوضات مع حركة طالبان، معلنا أن 400 سجين طالباني يُشترط إطلاق سراحهم لبدء المحادثات، سيبقون قيد الاحتجاز.

يحبط هذا الإعلان جهود الولايات المتحدة لإيجاد نهاية لحرب أفغانستان المستمرة منذ سنوات طويلة.

في كلمة ألقاها في عيد الأضحى، قال غني إن 400 من طالبان مُدانون بجرائم لا يملك سلطة العفو عنها. لكنه أضاف أنه سوف يتصل بمجلس ممثلي القبائل الأفغانية (لويا جيرغا) ليقرر ما إذا كان يجب أن يطلقوا سراحهم أم لا. وقال إن المجلس سيجتمع "قريبًا".

إعلان غني من المؤكد أنه يرجئ بدء المفاوضات بين الأطراف المتحاربة ويحبط جهود واشنطن لإنهاء الأعمال العدائية، حتى مع تقليص وجودها في أفغانستان.

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