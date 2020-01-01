البيت الأبيض: ترامب حريص على مساعدة العاطلين

أعلن البيت الأبيض، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي دونالد ترمب حريص على حصول العاطلين عن العمل على المساعدات.وأوضح البيت الأبيض: قدمنا الكثير من الضمانات الخاصة بالبطالة لكن الديمقراطيين رفضوها، وفق قناة العربية الإخبارية.وأضاف البيت الأبيض: نعمل على حماية شوارع أمريكا من الفوضى، مضيفًا: أريد أن نجري انتخابات بلا مخاطر من التزوير.