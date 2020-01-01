السفير الصينى: نثق فى انتصار مصر على «كورونا».. وتعاون لإنتاج اللقاح

■ بداية.. نجحت الصين فى هزيمة فيروس «كوفيد- ١٩» فكيف تحقق هذا النجاح؟

■ حققت الصين نتائج جيدة فى تطوير اللقاحات.. كيف تحقق ذلك؟ ومتى سيجرى استخدامها تجاريًا؟

■ ماذا عن التعاون المصرى- الصينى فى مواجهة «كورونا»؟

■ ما آخر تطورات التعاون بين الصين والمنطقة العربية فى الفترة الأخيرة؟

■ ماذا عن الدول الإفريقية؟

■ ماذا عن التبادل التجارى بين الصين والمنطقتين العربية والإفريقية؟

■ ما آخر التطورات فى مبادرة «الحزام والطريق» بين الصين وإفريقيا؟

■ ما آخر التطورات فى العلاقات الأمريكية الصينية فى ظل ما يصفه البعض بأنها حرب تجارية بين البلدين؟

■ هل أثر هذا التوجه على التعاون الاقتصادى بين البلدين؟

■ كيف ترى انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية؟

أعرب السفير الصينى فى مصر، لياو ليتشيانج، عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على تجاوز أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها قيادته من أجل مواجهة الوباء، وما اتسمت به من شفافية وفاعلية، مشيرًا إلى أن التعاون يجرى حاليًا بين القاهرة وبكين من أجل مكافحة الفيروس، وإنتاج لقاحات له، فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وقال السفير الصينى، فى حواره مع «الدستور»، إن الصين نجحت فى تجاوز أزمة «كورونا المستجد»، فى ظل قيادتها الموحدة واستخدام التكنولوجيا المتطورة، ما أدى لاستعادة الاقتصاد الصينى نموه مجددًا، محققًا نسبة نمو ٣.٢٪، ما أظهر المرونة الهائلة للاقتصاد الصينى، ودعم الشراكة مع المنطقة العربية وإفريقيا، فى إطار مبادرة «الحزام والطريق».وأشار إلى أن التعاون الاقتصادى بين الشركات الأمريكية ونظيرتها الصينية لا يزال مستمرًا، رغم ما وصفه بـ«التحيز الأيديولوجى» فى الولايات المتحدة، الذى يحاول تصوير الصين على أنها عدو، ووصل بالعلاقات البينية إلى المستوى الأكثر خطورة منذ ٤٠ عامًا، داعيًا واشنطن للوفاء بالتزاماتها الدولية، والعودة لمنظمة الصحة العالمية، التى تلعب دورًا لا غنى عنه فى مواجهة أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».- الفيروسات عدو مشترك للبشرية، والوحدة والتعاون هما السلاح الأكثر فائدة فى مواجهتها، ولمكافحة هذا الوباء يتضامن ١.٤ مليار صينى لمحاربة الوباء، تحت قيادة الرئيس شى جين بينج.وبعد صراع عنيف وتضحيات كبيرة، احتوت الصين الفيروس بشكل فعال، وقدمت مساهمات مهمة فى الحرب العالمية ضد الوباء، واستغرقنا فى بداية الأمر أكثر من شهر لاحتواء الوباء، ثم شهرين للتحكم فى عدد الحالات الجديدة كل يوم، وثلاثة أشهر أخرى لتحقيق نتائج حاسمة فى الدفاع عن مقاطعتى ووهان وهوبى.وتتمثل تجربة الصين فى مكافحة الوباء فى عدة جوانب، أولها نظام القيادة الموحد والفعال، خاصة أن الرئيس شى جين بينج عقد أكثر من ٢٠ اجتماعًا، وزار ٦ أماكن للتحقيق والبحث، واستمع إلى التقارير وأصدر تعليمات مهمة طيلة الفترة الماضية لمواجهة الوباء.وثانى الجوانب تمثل فى تعزيز القدرة على قبول المرضى وعلاجهم، ففى غضون ٢٠ يومًا فقط تم بناء مستشفيى «هوشنشان» و«ليشنشان» لعلاج المرضى الذين يعانون الوباء، وتم تجديد وبناء ٨٦ مستشفى مخصصًا و١٦ مستشفى مؤقتًا.أما ثالث الجوانب فتمثل فى مكافحة الوباء بجهود وطنية، فالحكومة حشدت، وبشكل عاجل، أكثر من ٤٠ ألفًا من العاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد لمساعدة مقاطعة «هوبى» فى فترة زمنية قصيرة، ودعمت غيرها من المقاطعات الأخرى.أما رابع الجوانب فتمثل فى استراتيجية الوقاية والسيطرة العلمية، وعملت الصين بمبادئ الكشف والإبلاغ والعزل والعلاج مبكرًا، وفى الوقت ذاته بذلت إدارة الغذاء والدواء الصينية والسلطات المختصة الأخرى قصارى جهدها لإنتاج لقاح.وخامس الجوانب تمثل فى العمل على حماية معيشة الشعب واستقرار الاقتصاد، فقد نسقت البلاد بأكملها من أجل تعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسارع استئناف العمل والإنتاج فى النصف الأول من العام الجارى.وبعد هبوط الاقتصاد الصينى عاد للارتفاع مرة أخرى، وفى الربع الثانى، تحول النمو الاقتصادى من سلبى إلى إيجابى، محققًا نموًا بنسبة ٣.٢٪، وانتعشت المؤشرات الرئيسية وتعافت العملية الاقتصادية بشكل مطرد، لتظهر مرة أخرى المرونة الهائلة للاقتصاد الصينى.وسادس العوامل تمثل أيضًا فى الاستخدام المكثف لوسائل التكنولوجيا الفائقة، وتم استخدام أساليب التكنولوجيا الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتات وتكنولوجيا G5 على نطاق واسع فى المستشفيات والمطارات، ومحطات مترو الأنفاق وأماكن أخرى للمساعدة فى مكافحة الوباء.- عملنا منذ البداية على تعميق التعاون الدولى، واتبعنا مفهوم مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية، وتشاركت الصين فى خطط مكافحة الوباء وتشخيصه وعلاجه مع ١٨٠ دولة وأكثر من ١٠ منظمات دولية وإقليمية بطريقة منفتحة وشفافة ومسئولة.كما عقدنا اجتماعات بالفيديو حول الوقاية من الأوبئة، ومكافحتها مع أكثر من ١٦٠ دولة ومنظمة دولية، ومن بينها مؤتمرات فيديو عقدت مع خبراء الصحة فى ٢١ دولة عربية، من بينها ٨ مؤتمرات مع خبراء من مصر.وعقدنا كذلك أكثر من ١٧٠ نشاطًا لتبادل التجربة مع البلدان الإفريقية، وأرسلت الصين أكثر من ٢٠ فريق خبراء طبيًا إلى ٨ دول عربية و١١ دولة إفريقية، وقدمت مساعدات طبية عاجلة لمكافحة الوباء لأكثر من ١٥٠ دولة ومنظمة دولية، وحققت تغطية كاملة للبلدان الإفريقية ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وتبرعت بـ٥٠ مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.وفى ١٨ مايو الماضى، أعلن الرئيس شى جين بينج، فى المؤتمر الـ٧٣ لجمعية الصحة العالمية، عن أن اللقاح الصينى سيجرى استخدامه كمنتج عالمى بعد الانتهاء من البحوث والتطوير، وهو ما يعد مساهمة من الصين فى تحمل تكاليفه فى البلدان النامية.وفى القمة الصينية الإفريقية لمكافحة الوباء، فى ١٧ يونيو الماضى، وعد الرئيس شى جين بينج بأن اللقاح سيوضع فى الخدمة بعد الانتهاء من إنتاجه، مع الاستعداد لإفادة البلدان الإفريقية أولًا.وقبلها فى ٤ يونيو، ألقى رئيس مجلس الدولة لى كهتشيانج خطابًا فى قمة اللقاحات العالمية عبر الفيديو، وذكر أن الصين ستواصل دعمها لمنظمة الصحة العالمية فى لعب دورها المركزى فى تنسيق إنتاج اللقاحات، وبالإضافة إلى ذلك، أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الصينية الإفريقية لمكافحة الوباء والمؤتمر رفيع المستوى حول التعاون الدولى فى مبادرة «الحزام والطريق»، فى ١٨ يونيو، أنه يجب استخدام اللقاح كمنتج عام عالمى.وحتى ٢٤ يوليو الماضى، أظهرت الإحصائيات على الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية أن عدد اللقاحات المرشحة للتجارب السريرية وصل إلى ٢٥ لقاحًا، منها ٩ من الصين، ودخلت اللقاحات الصينية ذات حقوق الملكية الفكرية المستقلة التجارب السريرية بنجاح.وبالإضافة إلى ذلك، أخذ معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة «Sinopharm» الصينية زمام المبادرة فى بناء أكبر ورشة إنتاج لقاحات فى العالم، وما زالت الإدارات المختصة مثل إدارة الغذاء والدواء الصينية تبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز تطوير وتسويق لقاح.وفى الوقت نفسه، تعمل الصين بنشاط على تعزيز التعاون فى مجال البحث والتطوير، وإنتاج وتوزيع اللقاحات مع البلدان ذات الصلة، وقبل عدة أيام تم إطلاق لقاح التجارب السريرية الدولية فى المرحلة الثالثة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.- الصين ومصر دولتان تتقاسمان مفهوم المستقبل المشترك للبشرية من خلال التضامن والتعاون فى مكافحة الوباء، ومنذ بدء الأزمة، يولى الشعب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، أهمية كبيرة للوقاية من الوباء ومكافحته بطريقة شفافة وعلمية وفعالة، وعلقت منظمة الصحة العالمية بشكل إيجابى على ذلك.ومن جانبنا، نؤمن بأن مصر قادرة على السيطرة على الوباء والحفاظ على سلامة وصحة شعبها، فمنذ تفشى «كورونا المستجد» يتعاون الشعبان الصينى والمصرى ويقاتلان جنبًا إلى جنب لمواجهته، وهذا يدل على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واستعداد بكين للتعاون مع القاهرة فى مجالات مختلفة، بما فيها إنتاج اللقاحات لمكافحة الوباء.وفى سبيل ذلك، حافظت الصين على اتصالات وثيقة مع وزارة الصحة والسكان المصرية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفى ٢٠ يوليو الماضى، التقيت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لإجراء مناقشات متعمقة حول تطوير التعاون فى مجال اللقاحات وغيره، وما زلنا نستكمل العمل مع مصر على تعزيز التعاون العملى فى البحث العلمى والاختبارات الطبية والتعليم عن بعد، والمساعدة فى حدود قدرتنا على التغلب على الوباء.- فى السنوات الأخيرة، شهدت علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية تطورًا كبيرًا، والتكاتف والتضامن والتعاون بين الصين والدول العربية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» أثبت مرة أخرى متانة وعمق الصداقة الأخوية بينها، مهما كانت التغيرات التى تمر بها الأوضاع الدولية.وفى ٦ يوليو الماضى، انعقد الاجتماع الوزارى التاسع لمنتدى التعاون الصينى العربى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجّه الرئيس الصينى شى جين بينج رسالة التهنئة إلى هذا الاجتماع، الذى أقر ثلاث وثائق ختامية، وهى «البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية فى مكافحة كوفيد-١٩»، و«إعلان عمّان للاجتماع الوزارى التاسع لمنتدى التعاون الصينى العربى»، و«البرنامج التنفيذى لمنتدى التعاون الصينى العربى بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢٢»، وهو الأمر الذى يعكس عزيمة الجانبين الصينى والعربى الراسخة على تجاوز الجائحة بجهود مشتركة ومواصلة الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية إلى مستوى أعلى.- فى إطار التعاون مع الدول الإفريقية، تلتزم الصين دائمًا بالمودة والصدق والإخلاص، لأنها لم ولن تتدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة، ولن تفرض إرادتها عليها أو تضع شروطًا سياسية مسبقة على التعاون معها.ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا المستجد، بدأت الصين والدول الإفريقية تعاونًا مثمرًا لمواجهته، وفى ١٧ يونيو الماضى، ترأس الرئيس الصينى شى جين بينج القمة الاستثنائية للتضامن الصينى الإفريقى لمكافحة جائحة «كوفيد-١٩»، وتعهّد بأن الدول الإفريقية ستكون من أوائل المستفيدين من اللقاحات الصينية ضد الفيروس، عندما تكون جاهزة، كما تعهد بأن الصين تلتزم بالعمل مع المجتمع الدولى على مساعدة الدول الإفريقية على تخفيف أعباء ديونها.- فى عام ٢٠١٩، بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا ٢٦٦.٤ مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة ٩٪، كما بلغ تدفق الاستثمار المباشر من الشركات الصينية إلى الدول العربية ١.٤ مليار دولار، فيما بلغ تدفق الاستثمار المباشر فى إفريقيا ٣ مليارات دولار، وشمل مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتجارة الإلكترونية والتمويل.وأقامت الصين ٤ معارض صينية عربية متتالية، منها معرض «إكسبو» الصينى العربى فى عام ٢٠١٩ تحت عنوان «فرص جديدة.. مستقبل جديد»، وانصب التركيز على التجارة والاستثمار والإنترنت والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالإضافة إلى البنية التحتية والتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية ومجالات أخرى لتعزيز التعاون المتبادل.كما أقيم أول معرض اقتصادى وتجارى بين الصين وإفريقيا عام ٢٠١٨، تحت عنوان «التعاون المربح للجانبين»، واهتم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا، وركز على التجارة والزراعة والاستثمار والتمويل ومجمعات التعاون والبنية التحتية ومجالات أخرى، وكذلك تم عقد ١٤ حدثًا ومعرضًا لمناقشة المسارات الجديدة والتدابير الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وإفريقيا من زوايا متعددة ومستويات متعمقة.- تتمثل أهداف مبادرة «الحزام والطريق» فى الترابط والتواصل، وتعميق التعاون العملى، والعمل المشترك للتعامل مع المخاطر والتحديات للبشرية، وتحقيق المنفعة المتبادلة، والتنمية المشتركة.والصين والمنطقة العربية مؤسستان لطريق الحرير القديم، وأصبحتا فى الوقت الراهن شريكتين بعضهما البعض من أجل إعادته، وهذا البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» يتفق مع الاتجاه التاريخى، ويصب فى صالح الشعوب، الأمر الذى أتاح فرصًا مشتركة غير مسبوقة، وفوائد ملموسة للدول العربية والإفريقية المشاركة فيه.ومنذ طرح مبادرة «الحزام والطريق»، عززت الصين والدول العربية وإفريقيا جهودها فى سبيل تنفيذ المبادرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وإدراج مخرجات اللقاءات فى وثائق ثنائية ومتعددة الأطراف.وفى عام ٢٠١٨، عُقد المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى العربى وقمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى على التوالى، وتم الاتفاق على إعلان عمل للتعاون بين الصين والدول العربية لبناء «الحزام والطريق»، وكذلك «إعلان بكين»، لبناء مجتمع ذى مصير مشترك صينى إفريقى أوثق، وغيرها من الوثائق المهمة، وتم التوقيع على وثائق تعاون بين الحكومة الصينية و١٩ دولة عربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ المبادرة، التى يعد التعاون الاقتصادى والتجارى جزءًا مهمًا من مضمونها.وفى ١٨ يونيو من العام الجارى، انعقد مؤتمر رفيع المستوى للتعاون الدولى، فى إطار المبادرة، وطرحت القيادة الصينية مقترحات مهمة لتعزيز التعاون فى مجال الصحة العامة وتقديم مساهمات أكبر فى المعركة العالمية ضد الوباء؛ وكذلك تعزيز الاتصال لتوفير ضمان قوى للانتعاش الاقتصادى لجميع البلدان؛ بالإضافة إلى التعاون لدفع النمو العالمى المستمر؛ ورفع راية التعددية، والتمسك بمفهوم الانفتاح والتسامح والدفاع عنه.- على مدى السنوات الأربعين الماضية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، تم تشكيل مجموعة من المصالح المشتركة، وحرك التعاون الصينى الأمريكى العديد من الأحداث الرئيسية التى تفيد كلا الطرفين والعالم.ووفقًا لذلك، يجب على الجانبين أن ينظرا نظرة صحيحة إلى التجربة التاريخية لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية، وأن يلتزما بطريق الحوار والتعاون، فالصين ليس لديها أى نية لتحدى الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ولا تنوى مواجهة واشنطن.كما أن الصين حافظت على درجة عالية من الاستقرار والاستمرارية فى سياستها مع أمريكا، وهى على استعداد لتطوير العلاقات بشكل جيد، لكن فى الوقت الحاضر، وبسبب التحيز الأيديولوجى، لا يدخر بعض الناس فى الولايات المتحدة أى جهد لتصوير الصين على أنها خصم أو حتى عدو، ما جعل العلاقات الصينية الأمريكية تواجه التحدى الأكثر خطورة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.ونحن لدينا آلاف الأسباب لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، ولا يوجد سبب واحد لإفسادها طالما كانت لدى الطرفين إرادة إيجابية لتحسين وتطوير العلاقات، ويمكننا دفع العلاقات للخروج من المأزق والعودة إلى المسار الصحيح، آملين أن تضع الولايات المتحدة فهمًا أكثر موضوعية وهدوءًا تجاه الصين، وأن تضع سياسة أكثر عقلانية وواقعية. وذلك يخدم المصالح الأساسية للشعبين الصينى والأمريكى، ويتوافق مع توقعات جميع دول العالم.- الصين والولايات المتحدة لديهما أسواق استهلاكية ضخمة، كما أن السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد وسلسلة الخدمات متكاملة تمامًا، وهناك العديد من الشركات من الجانبين لها علاقات وثيقة فى الاستثمار والإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات، لذا فإن تعزيز التعاون هو خيار صحيح وعقلانى لكل من شركات البلدين، كما أنه يساعد على تعزيز انتعاش الصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمى من تأثير الوباء فى أقرب وقت ممكن.وفى الوقت الحاضر، لم تتغير أساسيات تحسين الاقتصاد طويل الأجل فى الصين، كما أن مجتمع الأعمال الأمريكى متفائل عمومًا بشأن آفاق التنمية فى الصين، وقد وسع العديد من الشركات مؤخرًا استثماراته وعملياته فى السوق الصينية، فعلى سبيل المثال، تم توقيع مشروع «الحديقة الصناعية لابتكار القهوة فى الصين»، التابع لشركة «ستاربكس» الأمريكية فى «جيانجتسو»، وأعلنت شركة «تيسلا» عن توسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعها فى شنغهاى وغيرها من الأمثلة المُشابهة.وفى الوقت الراهن، تقدم الحكومة الصينية الدعم والمساعدة للشركات لاستئناف العمل والإنتاج، وسنواصل الإصلاحات من دون توقف لتوسيع الانفتاح، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق ظروف أفضل للشركات من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة للتطور داخل الصين.ونحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للتغلب على تأثير الوباء والاستمرار فى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.- تلعب منظمة الصحة العالمية، بصفتها المنظمة الدولية الأكثر موثوقية ومهنية فى مجال أمن الصحة العامة العالمى، دورًا تنسيقيًا مركزيًا لا غنى عنه فى مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.والمعركة الدولية ضد الوباء تمر بمرحلة صعبة، لذا فإن دعم منظمة الصحة العالمية يعنى دعم التعاون الدولى لمكافحة الوباء ودعم إنقاذ الأرواح، وهذا هو الإجماع الواسع للمجتمع الدولى، وانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة يقوض الجهود الدولية لمكافحة الوباء، وله تأثير سلبى خطير على البلدان النامية التى تحتاج على وجه السرعة إلى الدعم الدولى.ولذا تحث الصين الولايات المتحدة على الوفاء بمسئولياتها والتزاماتها الدولية كدولة رئيسية، كما تدعو الصين المجتمع الدولى إلى مواصلة بناء توافق فى الآراء بشأن التعددية، وزيادة الدعم والاستثمار فى منظمة الصحة العالمية، والحفاظ بشكل مشترك على أمن الصحة العامة العالمى.