أنصار حزب أردوغان هم الأقل تعليما ومتحفظون دينيا

كان لظهور حزب العدالة والتنمية في تركيا العديد من التأثيرات على السياسة التركية والنظرة الخارجية للسياسة التركية، حيث يسيطر حزب العدالة والتنمية إلى حد كبير على الوضع السياسي في تركيا اليوم.ولفت موقع «موديرن دبلوماسي» إلى أن التحويل الأخير لموقع التراث العالمي لليونسكو «آيا صوفيا» إلى مسجد، يعتبر أحد الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس رجب طيب أردوغان لمؤيديه لكسب المزيد من التأييد والشعبية.كما يشير قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية يلجأ إلى الحيل الدينية لكسب الشعبية والتأكيد على القومية.ونتيجة لذلك، واجه الاقتصاد التركي تحديات خطيرة فيما يتعلق بقطاعه المصرفي الهش وضعف أداء الاقتصاد الكلي، هذا أدى إلى حد كبير إلى أزمة العملة.وقد أظهرت بعض الأبحاث أن ناخبي حزب العدالة والتنمية أقل تعليمًا نسبيًا من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، وتعتمد قاعدة الناخبين التقليدية لحزب العدالة والتنمية كثيرًا على الطبقة الوسطى الدنيا من المجتمع التي تكون مستويات دخلها أقل بقليل من المتوسط.كما يتلقى حزب العدالة والتنمية حصة مهمة من الأصوات من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محافظين دينيين، من خلال تقييم الاتجاهات الأخيرة من الواضح أن أردوغان أكثر تحفظًا من حيث التقاليد الدينية والمعايير والقيم المجتمعية.