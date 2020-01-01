آبل تتخطى أرامكو لفترة وجيزة لتصبح أكبر شركة في العالم

حققت أسهم شركة آبل قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمائة إلى قمة غير مسبوقة، اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر شركة مدرجة في العالم.فقد صعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولارًا في التعاملات المبكرة.وإذا أغلقت عند هذا المستوى، فسيبلغ رأسمالها السوقي 1.786 تريليون دولار.يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.