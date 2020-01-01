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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مرشح مجلس الشيوخ بالأقصر: نقف على أعتاب ثورة صناعية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:18 م
محمد فتحي عبد القادر
محمد فتحي عبد القادر
هدى الأمير
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أكد الدكتور محمد فتحي عبد القادر، مرشح مجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن، في مركز ومدينة أرمنت جنوب غربي الأقصر، أن الفترة القادمة تستلزم العمل على النهوض الصناعي في شتى أرجاء مصر، والعمل على تطوير المنتجات المحلية، وإيجاد منتجات تنافس المنتج المستورد، بل تمتد إلى منافسة الصادرات الأجنبية، وبالتالي فإن الدولة تكون بذلك قد حققت نتيجتين غاية في الأهمية، الأولى منهما تتمثل في عدم الحاجة إلى الاستيراد، وكذلك تحقيق قفزة في الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية ما تمثله الصناعة إلى مصر، والدليل على ذلك هو إطلاقه مبادرة لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وأشار إلى أن محافظة الأقصر تترقب أولى خطوات النهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة، فالمناطق الصناعية بات البعض منها مجهز، هذا إلى جانب التسهيلات الجاذبة التي عكفت سلطات الأقصر على تقديمها إلى المستثمرين، وهذا ما أظهر ثماره بشكل مُبشر، يوحي بأن المحافظة سوف تتخلص قريبًا من أية معدلات للبطالة بها، حيث إن الأولوية للعمل ستكون من نصيب أبناء الأقصر.

وأكد أن دوره في هذا الملف الحيوي الهام، سيتمثل في العمل على تطويع القانون من أجل العمل على خلق ثورة صناعية في شتى أنحاء مصر.

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