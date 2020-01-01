مجازر الغربية تستمر في استقبال أضاحي المواطنين

أعلنت محافظة الغربية، عن الاستمرار في استقبال مجازرها والبالغ عددها 18 مجزرًا، لذبح ونحر أضاحي المواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم تجهيز المجازر بفراشة ومقاعد لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكل المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.وأشار إلى أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومى بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية للحفاظ على نظافة المجازر وبما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أي مسببات مرضية.