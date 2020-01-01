وكيل «صحة المنوفية» تتفقد المنشآت الصحية في أول أيام العيد

تفقدت اليوم الجمعة، الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتور أسامة منصور مدير إدارة المستشفيات، ولجنة من إدارة الجودة، مستشفى قويسنا المركزى، وبركة السبع، والوحدة الصحية بابنهس قويسنا والمركز الصحى بشبين الكوم.وتم المرور على الاستقبال والطوارئ، والعناية، الحضانات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وفرق العزل لمرضى كورونا، وتبين تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض والالتزام بالنوبتجية، وتم توجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية على تواجدهم والتزامهم بأداء واجبهم، وتلاحظ بعض المخالفات بمستشفى قويسنا، وغياب طبيب و٣ تمريض بمستشفى بركة السبع، وغياب طبيب وحدة ابنهس، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية.كما أعلنت مديرية الشئون الصحية أنه سوف تتوالى جولات المرور على جميع مستشفيات ووحدات المحافظة للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أيام العطلات والإجازات.