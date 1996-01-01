«تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى: يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113 مكرر" أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات، أو فى المادتين "306" مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.ويُنشأ فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك، وتنص المادة الثانية على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره".وقالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن الفلسفة التى ينتهجها المشرع فى تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة التى تطرأ على المجتمع، ويكون نصب عينيه فى ذلك رصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.وأشارت المذكرة إلى أنه لما كانت جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاةً للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان الدستور المصرى فى فقرته الآخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به، حماية المجنى عليهم وفقًا لما ينظمه القانون، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.