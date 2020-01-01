مصادر: المستشار شوضة الأقرب لرئاسة محكمة النقض

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، هو الأقرب لرئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار عبدالله عصر، الذى تنتهى مدة ولايته فى ٦ أغسطس الجارى.وأضافت المصادر أن «شوضة» هو النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، منذ ١ يوليو الجارى، ويتولى أيضًا رئاسة دائرة بمحكمة النقض.وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أرسل أسماء أقدم ٧ نواب لرئيس محكمة النقض المرشحين لتولى رئاسة المحكمة والمجلس إلى رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، تطبيقًا للتعديلات على قوانين الهيئات القضائية.وأوضحت أن أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض بترتيب الأقدمية هم: «المستشارون الدكتور فتحى المصرى بكر العربى، وعبدالله عمر مصطفى شوضة، وفتحى محمد حنضل عطية، ومحمود مسعود متولى شرف، وحسن حسن محمد منصور، ووجيه أديب عبدالملك، ورضا محمود حسن القاضى».