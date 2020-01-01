كتائب حزب الله العراقي تجدد تهديدها باستهداف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

جددت كتائب حزب الله العراقي، اليوم الجمعة، تهديداتها باستهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفقا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز".وتوعدت كتائب حزب الله، من قبل، رئيس الوزراء العراقي الجديد بعدما اعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مجموعة من عناصر كتائب الحزب، خلال مداهمتها ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.وجاء تهديد ميليشيا حزب الله العراقية بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني لها أبو علي العسكري.واتهم أبو علي العسكري رئيس الوزراء العراقي بـ"تضييع" ما وصفه بـ"قضية مشاركته بجريمة قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، معتبرا أن ذلك يشكل "عربون عمالة للأمريكيين"، مضيفا أن الكتائب "تتربص به".