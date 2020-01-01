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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1011 زائرا لـ قلعة قايتباي في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:07 م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
هبه عويضه
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استقبلت قلعة قايتباي زائريها، اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أسامة الصياد مدير عام قلعة قايتباي، إن القلعة شهدت اليوم إقبالًا جيدًا وصل قبل ساعتين من انتهاء موعد العمل الرسمي إلى 1000 زائر مصري، و11 من جنسيات أجنبية، مشيرًا إلى أن العمل يبدأ في التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وأضاف الصياد في تصريح لـ"الدستور" أن هناك خطة عمل لاستقبال عيد الأضحي، بزيادة عدد العاملين وعمل ورديات متتالية طوال أيام العيد، حيث يتم الحفاظ على التباعد داخل القلعة، وتقسيم الزائرين لمجموعات لزيارة البرج الرئيسى، منعا للتزاحم.

من ناحيته، أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه في اليوم الأول لعيد الأضحى، تم بيع تذاكر القلعة كاملة، حيث كان شهد اليوم إقبالا ملحوظا من المصريين وعدد من الأجانب في إطار التطبيق الكامل لكل الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والتي طبقت بمنتهي الالتزام منذ اليوم الأول لإعادة فتح قلعة قايتباى للزيارة مرة أخري.
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
1011 زائرا لـ قلعة قايتباي في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
1011 زائرا لـ قلعة قايتباي في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)
قلعة قايتباي

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