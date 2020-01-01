بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

هنأ البابا ثيؤدروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وأعضاء المجمع المقدّس، المتروبوليت نقولا مطران طنطا وجميع الإكليروس والرعية الأرثوذكسية في مصر؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعيد الأضحى المبارك.وقال البابا ثيؤدوروس الثاني في تهنئته: داعيًا الله العلي القدير أن يُنعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان، وأن يحفظ الله شعب مصر وقياداته؛ وأن يعزز هذا هذا العيد المبارك الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين في نشر السلام وعمل الخير.