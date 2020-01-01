يسرا تهنئ جمهورها بعيد الأضحى: كل عيد واحنا سند

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بصورة جديدة لها، هنأت من خلالها جمهورها بعيد الأضحى المبارك.وعلقت يسرا قائلة: "عيد أضحى مبارك، كل سنة ومصر وأهلها والأمة العربية بألف خير، كل عيد واحنا سند بعض وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".وتصدر فيلم "صاحب المقام" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع عرضه على منصة شاهد الإلكترونية اليوم الخميس، قبل عرضه في السينمات."صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.